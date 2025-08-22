サンワサプライは、環境にやさしく強力な洗浄・拭き取り性能を両立したOA機器用クリーナー「CD−WTシリーズ」を9月上旬に発売予定。電解アルカリイオン水や超極細繊維不織布、オレンジエキスなどを組み合わせ、パソコン本体やFAX、電話機、スマートフォン、タブレット、机・キャビネットなど幅広いシーンで活躍する。

パソコン用OAウェットティッシュ「CD−WT1K2」「CD−WT1KL2」は、パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できる（ディスプレイ画面やフィルターには使用できない）。環境に優しい電解アルカリイオン水の働きで汚れを浮かせて落とす。洗浄液に電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを浮かび上がらせ強力に汚れを落とす。拭いた後、べたつきがほとんどない。汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、除菌効果がある。

液晶用OAウェットティッシュ「CD−WT4K2」「CD−WT4KL2」は、指でよく触るスマートフォンやタブレットを除菌して衛生的に保てる。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とす。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げる。汚れの再付着を軽減する帯電防⽌効果や、除菌効果がある。

強力タイプのOAウェットティッシュ「CD−WT6K2」「CD−WT6KL2」は、机やキャビネット、コピー機や電話機など身の回りのしつこい汚れ落としにおすすめ（ディスプレイ画面やフィルターには使用できない。塗装面や印刷面（例：塗装してあるパソコンのボディ等）には使用できない）。オレンジエキス（リモネン）とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きで頑固な汚れもしっかり落とす。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。拭き取りによる除菌効果がある。

［小売価格］990円〜1980円（税込）

［発売日］9月上旬

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp