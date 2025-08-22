Image: ライフハッカー・ジャパン編集部

Lifehacker 2025年8月7日掲載の記事より転載

Gmailの受信トレイを開くと、大量の「返信・アクション待ち」未読メールが……。

そんな悩みを抱えている人に朗報です。

Geminiの有料プランに加入していたら、GmailからサイドパネルでAI「Gemini」を呼び出して要約したり、タスクを瞬時に把握したりできます。

また、ユーザーの文体を学習し、返信文の下書きを生成することも可能。

この記事では、Gmailの画面上でGeminiのサイドパネルを活用する方法を紹介します。

Gmailの画面上で「今すぐできるGemini活用術」

Geminiのサイドパネル機能を使えるのは、個人向けの「Google AI Pro」（旧Google One AI Premium）や法人向けの「Gemini for Google Workspace」といった有料プランを契約しているユーザーが対象です。

ブラウザでGmailを開くと、自分のアカウントのマークの隣にGeminiのボタンが表示されています。ここをクリックすることで、Gmailを開きながらGeminiを呼び出すことができます。

画像はダミーメールです。実在の企業・人物とは一切、関係ありません

今回は、生成AIでつくったダミーメールを筆者のGmail宛に送信し、Geminiで要約や返信を行ってみました。

※記事中のメールに書かれている会社名、住所・連絡先などはすべて架空です。

ワンクリックで要約やタスクを把握

Geminiのサイドパネルから「このメールを要約」ボタンをクリックすると、要点が一覧になります。

これは、特にメールが長文になればなるほど重宝する機能。

「アクション アイテムを一覧表示」を選択すると、Geminiがメールに書かれている内容を読み取り、返信や予定の調整など、ユーザーがこのメールを受けて次に行うべき行動を提示してくれます。ユーザーの「次どうしたらいい？」にすぐ答えてくれる地味に助かる機能です。

ユーザーの文体を学習して本文を作成

続いて、メールの返信作成をGeminiに手伝ってもらいましょう。

アクションアイテムを表示したあとに「候補をさらに表示」を選択し、「返信を提案」をクリックします。

文脈に合った返信候補が自動生成されるので、どのような返信内容にするか、追加で指示を出します。

するとGeminiが返信の文章を生成。そのまま下書きに埋め込むこともできます。

さらに、ユーザーの過去のメールを分析し、文体を学習して自然な下書きを作成する機能も順次展開されています。

これは、プロンプトを入力することで、ユーザーの意図を反映して回答を生成することができる機能。文体学習機能はユーザーの同意のもと、過去のデータに基づいて行われます。

今回は「会議のスケジュール調整メール」に対する返信を例に、試していきます。以下は筆者が、タイピングで1から作成した返信の文面。

このような内容の返信の下書きを、今度はGeminiのサイドパネルにプロンプトを入力して作成してもらいました。

プロンプトでは「会議の参加者」について触れなかったのですが、おおむね筆者が自力で書いたメールに近い文体になりました。筆者が普段使っている感覚では、スレッドが続くほど文体が学習される気がします。

ちなみにこちらはChatGPTで返信を考えてみた様子。Gmailに送られてきた内容をコピーしてChatGPTにプロンプトを送りました。

ChatGPTでも問題なく、返信の下書きを作成できます。ただ、Geminiのほうがより筆者の文体に近い印象。

Gmailから直接、カレンダーに予定を反映

さらに、プロンプトで指示を出すことで、メールに書かれているミーティングの日時などをGoogleカレンダーに反映することもできます。

「会議の候補日時をカレンダーに入れてください」など、プロンプトを入力すればOK。

今回は、Geminiのサイドパネルを活用して、効率よく情報を整理したり返信したりする方法を紹介してきました。

筆者自身、メールに関わるタスクで生成AIを使っていますが、返信を全てAIに書かせることはなく、AIが作成した下書きをそのまま使うこともほとんどありません。

ただ、メールに関するタスクの一部の過程をGeminiに手伝ってもらうことで、負担の軽減や時短につながった実感があるのも事実。

テキストへの責任はAIではなくユーザー自身にあります。メールを受け取る人への配慮は忘れずに、Geminiを活用してみましょう。

