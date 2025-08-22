日向坂46 小坂菜緒、Wセンターを務める金村美玖について語る 『B.L.T.』10月号表紙に登場

日向坂46・小坂菜緒が表紙を飾る『B.L.T.』10月号（東京ニュース通信社）が8月28日に発売される。

【写真】日向坂46・大野愛実、櫻坂46・山田桃実も 登場女優を見る

表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂を捉えた躍動感のあるカット。今回は“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知られる小坂だが、この日は跳んで投げて打ってと大はしゃぎ。小坂菜緒の笑顔が写真に収められる。

紙面では「B.L.T.」ソロインタビュー史上過去最大規模となる20,000字インタビューを敢行。小坂は15thシングルでともにWセンターを務める金村美玖との関係性について「金村と私のことを語る言葉で一番しっくりくるのは〝戦友〟ですね」と語った。

8年間ともに活動してきた同期の金村に対し〝戦友〟と表現したその真意とは――。このほか、センターというポジションと自身の役割、先輩後輩の関係性ながら仲が良いことで知られるキャプテン・髙橋未来虹について、同期の河田陽菜の卒業などが語られる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）