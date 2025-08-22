ゴディバ ジャパンは、「パイナップルケーキ」2種類を、8月22日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！、および一部ゴディバ アウトレット店で数量限定販売する。

ゴディバから、甘酸っぱいパイナップルジャムに、爽やかなフルーツやカカオ分50％のベルギー産チョコチップを合わせ、チョコクッキー生地で包んで焼き上げた2種類の「パイナップルケーキ」を発売する。

「パイナップルケーキ チョコレート＆シトラスミックス」ではレモンやグレープフルーツを、「パイナップルケーキ チョコレート＆ベリーミックス」ではストロベリーやクランベリーを、それぞれパイナップルジャムに合わせた。フルーツの酸味と華やかな香りのパイナップルジャムに、さらにゴディバならではのチョコチップの甘味やチョコクッキー生地のほろ苦さが加わった、新感覚の焼き菓子を楽しんでほしいという。

埼玉県 平塚製菓 商品開発課 山田綾香氏は「台湾土産の定番であるパイナップルケーキをゴディバ風にアレンジした。『チョコレート＆ベリーミックス』はクランベリーとストロベリーのダイスをゴロゴロと混ぜ込み、外側のチョコクッキー生地との相性が抜群になるよう仕上げた。『チョコレート＆シトラスミックス』はグレープフルーツとレモンの爽やかな酸味が夏に合う、つい『もう1個』と手が伸びてしまう味わい。特に『チョコレート＆ベリーミックス』はパイナップルの味を生かしながらストロベリー味を出すことに苦心した。どちらも自信作となっている。ぜひ賞味してほしい」とコメントしている。



「パイナップルケーキチョコレート＆シトラスミックス」

「パイナップルケーキチョコレート＆シトラスミックス」は、パイナップルジャムにレモンやグレープフルーツ、オレンジを合わせ、カカオ分50％のチョコチップを加えた甘みと香りが特徴のフィリングを、ほろ苦いチョコクッキー生地で包んで焼き上げた。爽やかな香りが楽しめるパイナップルケーキとなっている。



「パイナップルケーキチョコレート＆ベリーミックス」

「パイナップルケーキチョコレート＆ベリーミックス」は、パイナップルジャムにストロベリーとクランベリーを合わせ、カカオ分50％のチョコチップを加えた甘酸っぱいフィリングを、ほろ苦いチョコクッキー生地で包んで焼き上げた。甘みと酸味のバランスにこだわったパイナップルケーキとなっている。



「パイナップルケーキアソートメント2個入」

「パイナップルケーキアソートメント2個入」は、それぞれ風味の異なる、「チョコレート＆シトラスミックス」と「チョコレート＆ベリーミックス」を1個ずつ詰め合わせた。チョコレートとパイナップルやそれぞれのフルーツのマリアージュを存分に味わえるリッチなセットになっている。

［小売価格］

パイナップルケーキチョコレート＆シトラスミックス：345円

パイナップルケーキチョコレート＆ベリーミックス：345円

パイナップルケーキアソートメント2個入：799円

（すべて税込）

［発売日］8月22日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp