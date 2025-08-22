かっぱ寿司、薄くスライスしたきゅうりを巻いた『かっぱ軍艦』に新メニュー/「納豆かっぱ軍艦」「オクラいかめかぶ納豆かっぱ軍艦」発売

かっぱ寿司は、薄くスライスしたきゅうりをシャリに巻いた「新発想!かっぱ軍艦」シリーズの新メニュー「納豆かっぱ軍艦」「オクラいかめかぶ納豆かっぱ軍艦」を2025年9月4日から全国の店舗で販売する。

〈『かっぱ軍艦』に新メニュー追加〉

『かっぱ軍艦』は、通常シャリを海苔で巻くところを、海苔の代わりに薄くスライスしたきゅうりで巻いた新発想のメニュー。きゅうりの爽やかな風味がネタの味わいを引き立てるという。今回新たに2品が発売され、シリーズは全6品のラインアップとなった。

かっぱ寿司『かっぱ軍艦』シリーズ全6品

『かっぱ軍艦』シリーズ全6品のラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「納豆かっぱ軍艦」二貫110円〜

シャキッとした食感のきゅうりの爽快感と、粘りとコクのある納豆の組み合わせ。

かっぱ寿司「納豆かっぱ軍艦」

◆「オクラいかめかぶ納豆かっぱ軍艦」二貫110円〜

オクラ･いか･めかぶ･納豆を贅沢に組み合わせた。ねばねば食材のうまみが重なり合い、つるんとしたいかの食感がアクセントになっている。

かっぱ寿司「オクラいかめかぶ納豆かっぱ軍艦」

◆「特盛サーモンぶつ かっぱ軍艦」一貫110円〜

ほんのり上品な脂の甘みときゅうりのシャキッとした食感がサーモンのうまみを引き立てる。

かっぱ寿司「特盛サーモンぶつ かっぱ軍艦」

◆「特盛サーモンぶつ(マヨ) かっぱ軍艦」一貫110円〜

サーモンの脂のりとマヨネーズのコク、きゅうりの爽やかさを組み合わせた。

かっぱ寿司「特盛サーモンぶつ(マヨ) かっぱ軍艦」

◆「カニカマサラダかっぱ軍艦」二貫110円〜

まろやかなマヨネーズを絡めたカニカマをきゅうりのシャキッとした食感で、さっぱり美味しく食べられる。

かっぱ寿司「カニカマサラダかっぱ軍艦」

◆「感動コーンかっぱ軍艦」二貫110円〜

コーンの甘さとマヨネーズのコクが合わさり、子どもから大人まで親しみやすい味わい。

かっぱ寿司「感動コーンかっぱ軍艦」