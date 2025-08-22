歌手でタレントのＤＡＩＧＯが、女優の妻・北川景子の３９歳誕生日を祝う様子をアップした。

２２日が３９歳の誕生日。「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＴＯ ＭＹ ＷＩＦＥ！３９」と妻にメッセージ。「ＤＡＩＧＯも台所でまたまたまた祝ってもらいました！素敵なケーキ。辻調理師専門学校さん！感謝です！」とつづり、写真をアップ。「あれ？？妻と娘と息子が写ってる」。バースデーケーキの奥で、子どもを抱っこしているのは北川で、ろうそくに手を伸ばしているのは長女だと明かした。

「＃ＤＡＩＧＯも台所 ＃家族見学会 ＃ハッピー ＃妻と娘と息子がろうそくを吹き消す ＃恒例 ＃火は吹き消した後 ＃誕生日おめでとうぃっしゅ」とハッシュタグで説明した。

この日放送されたテレビ朝日系の料理番組「ＤＡＩＧＯの台所〜きょうの献立何にする？〜」（月〜金曜・午後１時半）の冒頭で、ＤＡＩＧＯは「きょうはね、８月２２日、ちょっと特別な日なんですよ。スイーツ作りたいんですけど、オススメありませんか」。北川の名前こそ出さなかったが、妻のために「アイスで作るレアチーズケーキ」を作ることになった。

番組の中盤、金曜日講師を担当している料理コラムニストの山本ゆりさんから「お花とか買って帰るんですか？」と聞かれたＤＡＩＧＯは「お花はね、毎年…年齢の数のバラとかを、初期はあげてたんですよ。ある年に、『もう大丈夫』って言われて。『もうＯＫ、ありがとう』みたいな。僕も思っていた時に言ってくれたから、うちのリーダー、やっぱさすがだと思って」と北川とのやり取りを明かした。

最後まで北川の名前は出さなかったが、番組のエンディングで皿洗いをしながら「いやー、きょうはね、特別な日だから。誕生日ですからね。おめでたいですよ。まあ、具体的な年齢は言いませんけど。ホントにいつも、サンキュー（３９）！」とカメラに向かって叫んだ。

ＤＡＩＧＯと北川は２０１６年１月に結婚し、２０年９月に第１子女児、２４年１月に第２子男児が誕生した。