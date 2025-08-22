２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円６７銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円１０銭程度のドル高・円安となっている。



２１日発表の米８月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値や米７月中古住宅販売件数が強い内容となったことを受け、同日のニューヨーク市場でドル高・円安が進んだ流れを引き継いだ。この日の朝方に総務省が発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月と比べて３．１％上昇したものの、伸び率が６月の３．３％から縮小したことから円を買う動きは限定的。米景気の底堅さが意識されるなか、東京市場でも断続的にドル買い・円売りが流入した。加えて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が日本時間２２日午後に経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演するのを前に、ドル売り・円買いの持ち高を解消する動きもあったもよう。前日に米カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁や米クリーブランド地区連銀のハマック総裁が９月利下げに消極的な姿勢を示したことで、パウエルＦＲＢ議長が講演でハト派的な発言をしない可能性が意識されるなか、ドル円相場は午後２時００分ごろに１４８円７７銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５８６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円２６銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS