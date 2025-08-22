２２日の債券市場で、先物中心限月９月限は小反落した。総務省が発表した７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、日銀の利上げ観測が広がった。財政悪化懸念をもとにした超長期債への売りも長期債に波及し、先物の重荷となった。



７月の生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比３．１％上昇。伸び率は６月の３．３％から鈍化したものの、市場予想を上回った。日銀が年内に利上げに踏み切る可能性が意識されるなかで、前日のニューヨーク市場において長期債相場が下落（金利が上昇）したことも円債売りを誘発した。先物は朝方に一時１３７円４２銭まで下落した。



その後は持ち高調整目的の買いが入りプラス圏に浮上する場面があったが、上値を追う姿勢は限られた。ジャクソンホール会議が開幕し、日本時間２２日夜には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演が予定されている。今後の米国の金融政策の方向性に関する手掛かりを得たいとして債券市場参加者の関心が向かうなかで、先物は午後に再び下げに転じ、その後は小動きとなった。



先物９月限は前営業日比１銭安の１３７円５５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は１．６１５％に上昇。およそ１７年ぶりの高水準で推移している。



