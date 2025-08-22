ヤガミが後場終盤に上げ幅を拡大、産業用機器好調で第１四半期営業利益３４％増 ヤガミが後場終盤に上げ幅を拡大、産業用機器好調で第１四半期営業利益３４％増

ヤガミ<7488.NG>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した第１四半期（４月２１日～７月２０日）連結決算が、売上高２４億２４００万円（前年同期比５．６％増）、営業利益４億６４００万円（同３３．５％増）、純利益３億２５００万円（同４０．４％増）と大幅増益となったことが好感されている。



学校校舎改修工事における工期進捗の影響で施設設備機器の販売は前期を下回ったものの、国内における半導体製造装置向けの需要回復に伴い産業用機器の販売が好調に推移した。また、平山製作所の完全子会社化に伴い、非支配株主に帰属する純利益がなくなったことも影響した。



なお、２６年４月期通期業績予想は、売上高１０５億５０００万円（前期比３．０％減）、営業利益１９億１０００万円（同１．９％減）、純利益１３億２０００万円（同１．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS