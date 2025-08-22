歌舞伎俳優の松本幸四郎、市川染五郎が２２日、都内で歌舞伎座９月公演「秀山祭九月大歌舞伎」（９月２〜２４日）の「通し狂言 菅原伝授手習鑑」の取材会に出席した。

「筆法伝授」「道明寺」で菅丞相を初役で勤める幸四郎は、数日前に行われたポスター撮影で「扮装（ふんそう）を、自分がまとっていることに、すごいなと思って、涙が止まらなかった。ただ演じられる感動だけでなく、せりふを頭の中で言いながら写真を撮っていただいた」と明かした。菅丞相を当たり役にする片岡仁左衛門とのダブルキャストで勤めることは「これ以上の幸せはない。喜びでいっぱい。次につなげる役目として、責任を感じて勤めたい」と気を引き締めた。

仁左衛門の楽屋を訪ね、菅丞相について２時間ほど、じっくりと話したという。「菅丞相は格、大きさ、強さがある。ただ情の深い人間ということだけじゃない。すごく強い思いがあるんですけど、にじみ出す役だと思うんです。何かを演じるとか、言葉、動きではなく、自分がどれだけ心を持っているか、感じてもらう。そういう役」。仁左衛門が演じる菅丞相には「菅丞相にしか見えない。それが芸のすごさ」と敬意を表した。

染五郎は「筆法伝授」「寺子屋」の武部源蔵、「車引」の梅王丸をいずれも初役で勤める。史上最年少の２０歳で源蔵役を勤めることになり「誰がどう見ても。身に余る大役。最初に聞いた時は、びっくりして間違いだと思いました」と率直な思いを告白。スチール撮影で源蔵の扮装（ふんそう）をした際には「心臓がバクバクするくらい緊張して、背筋が伸びた」と明かし、「今の自分の１００％を注ぎ込んで、覚悟を持って勤めて、それが源蔵の覚悟に重なって見えれば」と意欲を見せた。

仁左衛門は祖父と父（１１、１３代目仁左衛門）にならい、稽古が始まれば千秋楽まで牛肉を食べないという。牛が天神様の使いで菅原道真（菅丞相）が丑年生まれというのが理由だ。幸四郎は「牛の話は知っていました。馬、豚、鶏、鹿とラムチョップくらいにしようかな」と思いを巡らせた。また、「車引」では松本白鸚が藤原時平役で出演し、高麗屋３代がそろい踏みとなる。幸四郎は「幸せなことです。芸を継承している、その瞬間、その現場を、多くの方に見ていただきたい」と呼びかけた。