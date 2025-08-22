女優の松たか子（48歳）が、8月21日に公開されたPodcast番組「木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト」に出演。ドラマの中で阿部サダヲから「女神」と思われたことについて「いったい何人の方がツッコんだんだろう。『見えるかい！』って。ごめんなさい」と語った。



連続ドラマ「しあわせな結婚」の中で、阿部サダヲ演じる原田幸太郎が、松たか子演じる鈴木ネルラと、体調を崩して病院で出会った時に「女神だ」と思ったように、人にはいろいろな出会いがあるという話題となる。



松は「1話がね、放送されてもうだいぶ経つのかな？ 遠くの豆粒のような、あの私を見て『女神だ！』って、そう思えるってすごいことですもんね。いったい何人の方がツッコんだんだろう。『見えるかい！』って。ごめんなさい。本当に」と笑い、「勘違い、大事だと思います。勘違いしないと結婚なんてできないから」と語った。