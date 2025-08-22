お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が、8月20日・21日の2日間にわたって20周年記念のライブ『CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」』を東京・国立代々木競技場第一体育館で開催し、豪華ゲストが多数出演。終演後に撮影されたチョコプラとのオフショットが続々と公開された。

【写真】チョコレートプラネットの20周年ライブのシークレットゲスト、Hey! Say! JUMP有岡大貴＆八乙女光との豪華4ショット

■第一部のシークレットゲストはHey! Say! JUMPの有岡大貴＆八乙女光

Hey! Say! JUMPの有岡大貴と八乙女光は第一部のミュージカル『チョコミュ』にシークレットゲストとして出演。

有岡は自身のInstagramにハッシュタグで「20周年おめでとうございます」というメッセージを記し、八乙女とチョコプラのふたりと一緒に肩を組んでのスマイルショット（1枚目）を披露。続けて、他の出演者たちとの集合ショット（2枚目）、チョコプラの等身大ポップと絡んでいるショット（3枚目）、チョコプラのふたりから有岡と八乙女への「いつもありがとう!! 2人がサプライズで出てきたら大爆発すると思う!! 楽しみましょう!! うれしー!!」という内容の自筆メッセージ（4枚目）も公開している。

八乙女も自身のInstagramに「きんちょーしたぁー！楽しかったー！」とコメント。「チョコプラさん20周年おめでとう御座います！！」と祝福を贈り、集合ショットを公開。

ふたりの投稿にSNSでは「仲良しなのが伝わってきて幸せ」「チョコプラさんとありひかの関係性素敵すぎる」「ありひかチョコプラの組み合わせ大好きすぎる」といった喜ぶファンの声が集まっている。

■第二部のサプライズゲストはGENERATIONS

第二部の『CHOCO FES2025』はチョコプラが豪華アーティストとコラボするという内容で、サプライズゲストとしてGENERATIONSが登場した。

GENERATIONSは公式Xを更新。「チョコプラさん20周年のお祝いのステージにSECRET GUESTとして出演させて頂きました!! ありがとうございました!!」とコメントし、チョコプラのふたりをセンターにした8人ショットを披露。

SNSには「豪華すぎる！」「GENEの公式お兄ちゃん！」「素敵な関係ですね」と様々な反応が集まっている。

■HY仲宗根泉 「また、呼んで頂きたい 今度は、ミュージカル部門で」

HYの仲宗根泉も自身のInstagramを更新し、チョコプラとHYのメンバーとの集合ショットを公開。仲宗根は、「チョコプラの2人に久しぶりに会えて嬉しかったし あんなにステージにでっぱなしも珍しい笑 本当に、好きだから出来る事なんだろなぁ」と感想を綴った。チョコプラのふたりを囲むような形での集合ショット（1枚目）、仲宗根とチョコプラとの3ショット（3枚目）を披露した。

さらに、「また、呼んで頂きたい 今度は、ミュージカル部門で」と『チョコミュ』での出演を希望するコメントを記した。