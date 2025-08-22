ピアズ、未定だった今期配当は0.08円増配

ピアズ <7066> [東証Ｇ] が8月22日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた25年9月期の期末一括配当は16円(前期は15.92円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループは、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置づけ、事業の効率化と事業拡大のための積極的投資による企業成長と共に、配当による株主への利益還元も重要な経営課題であると認識しており、各事業年度の経営成績を勘案しながら配当による株主への利益還元を行っていく方針であります。この方針に従い、安定的かつ持続的な配当をするため、事業投資と株主還元のバランスを総合的に考慮し、配当性向は短期的（2025年９月期～2026年９月期までを目途）には30%、中長期的にはそれ以上とする目標を基本方針といたします。当期の期末配当の予想につきましては、上記方針に加え、設立20周年の記念として株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すため、期末配当において1株あたり２円50銭の記念配当を実施させていただくことといたしました。これにより、2025年９月期の期末配当金は配当性向30%（前期26%、記念配当除く）、１株あたり13円50銭の普通配当に記念配当２円50銭を加え、１株あたり16円となる予定です。

