ETF売買代金ランキング＝22日大引け
22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 82372 11.2 31100
２. <1357> 日経Ｄインバ 16120 -23.2 8700
３. <1360> 日経ベア２ 14069 19.8 213.8
４. <1458> 楽天Ｗブル 7848 28.3 36890
５. <1579> 日経ブル２ 6050 -12.9 334.9
６. <1321> 野村日経平均 5828 -8.8 43900
７. <1459> 楽天Ｗベア 3377 -37.3 350
８. <1540> 純金信託 3093 39.9 14945
９. <1571> 日経インバ 2558 313.2 504
10. <1306> 野村東証指数 2450 11.4 3220.0
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1352 34.1 47870
12. <1329> ｉＳ日経 1314 8.1 4403
13. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1209 19.9 756.4
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1129 12.8 2068.5
15. <2837> ＧＸ中小日株 1123 13937.5 2611
16. <1568> ＴＰＸブル 1098 -30.7 587.5
17. <1330> 日興日経平均 934 -47.4 43990
18. <1615> 野村東証銀行 906 113.2 454.5
19. <2635> 野村米ＳＳ 801 80000.0 4448
20. <1597> ＭＸＪリート 776 618.5 1983.5
21. <1655> ｉＳ米国株 765 29.0 679.8
22. <1320> ｉＦ日経年１ 710 9.1 43790
23. <1489> 日経高配５０ 688 -5.5 2522
24. <2556> ＯｎｅＪリト 666 313.7 1974.0
25. <1671> ＷＴＩ原油 657 93.2 3029
26. <2038> 原油先Ｗブル 617 20.3 1496
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 581 -21.7 2060
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 578 35.7 51500
29. <1545> 野村ナスＨ無 543 -4.4 34600
30. <2644> ＧＸ半導日株 531 -37.2 1840
31. <1547> 日興ＳＰ５百 454 30.5 10280
32. <1457> ｉＦＴＰベ 442 -37.3 2473
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 439 51.9 27180
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 423 37.8 218
35. <1542> 純銀信託 417 80.5 16695
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 393 -23.1 1082
37. <1678> 野村インド株 388 -4.2 338.9
38. <1328> 野村金連動 384 58.7 11820
39. <1356> ＴＰＸベア２ 377 11.5 216.8
40. <1358> 日経２倍 376 -40.2 58770
41. <1580> 日経ベア 347 -50.5 1339.0
42. <1541> 純プラ信託 344 103.6 5957
43. <1476> ｉＳＪリート 303 71.2 1979
44. <314A> ｉＳゴールド 295 -10.9 234.7
45. <200A> 野村日半導 294 60.7 1661
46. <1326> ＳＰＤＲ 289 117.3 45500
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 288 -1.0 12905
48. <2036> 金先物Ｗブル 266 -28.5 99120
49. <2244> ＧＸＵテック 264 -16.5 2634
50. <1346> ＭＸ２２５ 259 -17.3 43990
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
