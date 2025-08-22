　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 82372　　　11.2　　　 31100
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16120　　 -23.2　　　　8700
３. <1360> 日経ベア２　　　 14069　　　19.8　　　 213.8
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7848　　　28.3　　　 36890
５. <1579> 日経ブル２　　　　6050　　 -12.9　　　 334.9
６. <1321> 野村日経平均　　　5828　　　-8.8　　　 43900
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3377　　 -37.3　　　　 350
８. <1540> 純金信託　　　　　3093　　　39.9　　　 14945
９. <1571> 日経インバ　　　　2558　　 313.2　　　　 504
10. <1306> 野村東証指数　　　2450　　　11.4　　　3220.0
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1352　　　34.1　　　 47870
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1314　　　 8.1　　　　4403
13. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1209　　　19.9　　　 756.4
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1129　　　12.8　　　2068.5
15. <2837> ＧＸ中小日株　　　1123　 13937.5　　　　2611
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　1098　　 -30.7　　　 587.5
17. <1330> 日興日経平均　　　 934　　 -47.4　　　 43990
18. <1615> 野村東証銀行　　　 906　　 113.2　　　 454.5
19. <2635> 野村米ＳＳ　　　　 801　 80000.0　　　　4448
20. <1597> ＭＸＪリート　　　 776　　 618.5　　　1983.5
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　 765　　　29.0　　　 679.8
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　 710　　　 9.1　　　 43790
23. <1489> 日経高配５０　　　 688　　　-5.5　　　　2522
24. <2556> ＯｎｅＪリト　　　 666　　 313.7　　　1974.0
25. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 657　　　93.2　　　　3029
26. <2038> 原油先Ｗブル　　　 617　　　20.3　　　　1496
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 581　　 -21.7　　　　2060
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 578　　　35.7　　　 51500
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 543　　　-4.4　　　 34600
30. <2644> ＧＸ半導日株　　　 531　　 -37.2　　　　1840
31. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 454　　　30.5　　　 10280
32. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 442　　 -37.3　　　　2473
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 439　　　51.9　　　 27180
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 423　　　37.8　　　　 218
35. <1542> 純銀信託　　　　　 417　　　80.5　　　 16695
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 393　　 -23.1　　　　1082
37. <1678> 野村インド株　　　 388　　　-4.2　　　 338.9
38. <1328> 野村金連動　　　　 384　　　58.7　　　 11820
39. <1356> ＴＰＸベア２　　　 377　　　11.5　　　 216.8
40. <1358> 日経２倍　　　　　 376　　 -40.2　　　 58770
41. <1580> 日経ベア　　　　　 347　　 -50.5　　　1339.0
42. <1541> 純プラ信託　　　　 344　　 103.6　　　　5957
43. <1476> ｉＳＪリート　　　 303　　　71.2　　　　1979
44. <314A> ｉＳゴールド　　　 295　　 -10.9　　　 234.7
45. <200A> 野村日半導　　　　 294　　　60.7　　　　1661
46. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 289　　 117.3　　　 45500
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 288　　　-1.0　　　 12905
48. <2036> 金先物Ｗブル　　　 266　　 -28.5　　　 99120
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 264　　 -16.5　　　　2634
50. <1346> ＭＸ２２５　　　　 259　　 -17.3　　　 43990
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース