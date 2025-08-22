ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金1754億円 ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金1754億円

22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.1％増の1754億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.5％増の1441億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> 、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> など21銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が8.61％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.56％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.26％高、ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> が3.07％高、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> が3.06％高と大幅な上昇。



日経平均株価が23円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金823億7200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1199億4900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が161億2000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が140億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が78億4800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が60億5000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が58億2800万円の売買代金となった。



