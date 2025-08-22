◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-1ヤクルト（21日、神宮球場）

勝利投手の権利がかかる5回、1アウトをとった巨人の田中将大投手。しかし続く、ヤクルト中村悠平選手のゴロを処理したセカンドの中山礼都選手が悪送球でランナーを許します。

前回、登板したときにもセカンドのエラーから流れが相手チームにいってしまっただけに、気合が入る田中投手。代打の北村拓己選手をライトフライに打ちとると、最後は増田珠選手のセカンドへのゴロを中山選手がうまく逆シングルでさばき、無失点で切り抜けました。

ベンチに戻る中山選手に声をかけ、笑顔を見せた田中投手。そのままベンチに座り込むと、阿部慎之助監督とグータッチ、交代となりました。その後は中継ぎ陣が鉄壁の守りで、ヤクルト打線を封じ込め、田中投手が今季2勝目、日米通算199勝目をあげました。

「とにかくうれしいです、勝てて」と語った田中投手。この勝利を喜びはしたものの、5回81球で交代したことについては「欲を言えば、5回で降りているっていうのはよくないと思うので、そこは任せてもらえるように、そういうピッチングをしないといけないな」と自戒の言葉を口にしました。

次回の登板は8月28日の広島戦の見込みです。