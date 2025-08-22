¡ÚÂîµå¡ÛÆüËÜÀª3Áª¼ê¤¬Á´°÷¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËöÀËÇÔ¡Ú¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Û
¡þÂîµå ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(14-24Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á)
Âîµå¹ñºÝÂç²ñ¡¦WTT¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢Ç¯¤ËºÇÂç4ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëËÜÂç²ñ¡£
¸½ÃÏ21Æü¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤é3Áª¼ê¤¬Àï¤¤¡¢Á´°÷¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì)¤Ï¡¢¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥óÁª¼ê(Æ±17°Ì/´Ú¹ñ)¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-3¤ÇÀËÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬Âè2¥²¡¼¥à¤Ï11-4¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£Âè3¥²¡¼¥à¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤â·òÆ®¤¹¤ë¤â¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë2-3(8-11¡¢11-4¡¢7-11¡¢11-9¡¢8-11)¤ÇÇÔËÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±26°Ì)¤Ï¡¢¥è¥ë¥®¥Ã¥ÁÁª¼ê(Æ±9°Ì/¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢)¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂè3¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤Ç11-2¡¢11-1¤È°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤ò5-11¤ÇÍî¤È¤·¡¢2-3(3-11¡¢9-11¡¢11-2¡¢11-1¡¢5-11)¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê(Æ±37°Ì)¤Ï¥É¥¥¥ÀÁª¼ê(Æ±10°Ì/¥É¥¤¥Ä)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-3(9-11¡¢5-11¡¢2-11)¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¡¢¸Í¾åÁª¼ê¡¢±§ÅÄÁª¼ê¤Î3Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¡Û
¡ã21Æü¡ä
(Ãæ¹ñ)ÎÓ»íÅï3-1¥ï¥ë¥¿¡¼(¥É¥¤¥Ä)
(¥É¥¤¥Ä)¥Á¥¦ ¥À¥ó3-2¥ª¥Õ¥Á¥ã¥í¥Õ(¥É¥¤¥Ä)
(¥Õ¥é¥ó¥¹)¥´¥¸3-0¥é¥Ã¥»¥ó¥Õ¥©¥Ã¥»(¥Ù¥ë¥®¡¼)
(¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢)¥è¥ë¥®¥Ã¥Á3-2¸Í¾åÈ»Êå(ÆüËÜ)
(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É3-0¥Á¥ç ¥Ç¥½¥ó(´Ú¹ñ)
(´Ú¹ñ)¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó3-2Ä¥ËÜÃÒÏÂ(ÆüËÜ)
(¥É¥¤¥Ä)¥É¥¥¥À3-0±§ÅÄ¹¬Ìð(ÆüËÜ)
(¥Ö¥é¥¸¥ë)¥«¥ë¥Ç¥é¥Î3-0¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥ó(´Ú¹ñ)