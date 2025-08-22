チックアウト後に京都産地鶏の特製ハンバーガーが楽しめる！海舟『1泊4食付きプラン』

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟(かいしゅう)」では、食を心ゆくまで楽しんでいただく新プランとして、『1泊4食付きプラン』を2025年8月20日より販売開始。

海舟『1泊4食付きプラン』

所在地 ： 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰46-4

アクセス ： 夕日ヶ浦木津温泉駅より無料送迎(要予約)、大宮IC下車約40分

客室数 ： 32室

館内設備 ： 貸切風呂、ラウンジ、大浴場、無料駐車場、売店等

提供日 ： 2025年9月4日〜10月31日

価格 ： 23,000円〜

詳細 ： 地元の芋や鶏を使った1泊4食料理で食を心ゆくまで楽しめます

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟(かいしゅう)」では、食を心ゆくまで楽しんでいただく新プランとして、『1泊4食付きプラン』を2025年8月20日より販売開始しました。

こちらのプランのコンセプトは、「一晩泊まればトドになる」。

旅館に着いた瞬間から、お客様に“とことん美味いもん”を届ける為、4食でおもてなしします。

■【1泊4食】贅沢ラインナップ

(1)ウェルカムスイーツ(チェックイン時)

地元で採れた甘くてホクホクの芋を使用した自家製スイートポテトで、ほっこりとする旅の始まりを提供します。

ウェルカムスイーツ

(2)夕食

日本の海の幸、季節の味覚をふんだんに使用した会席料理。

「量も質も」妥協しない、旅館海舟の真骨頂です。

(3)朝食

手作り味噌汁や魚の焼き物など、「日本の朝ご飯」をたっぷり用意。

朝食

(4)チェックアウト後のハンバーガー

最後のお楽しみには、京都産地鶏の特製ハンバーガー。

旅館前の海辺で海風を感じながら楽しめます。

地鶏バーガー

