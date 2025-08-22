せらぎを聴きながら大切な人たちと、大切な時間を過ごせる！豊平川河川敷「川見」

川見は、札幌発祥の夏の文化「川見」を豊平川幌平橋の河川敷にて2025年8月22日(金)〜31日(日)の10日間開催！

豊平川河川敷「川見」

主催 ： 札幌市／川見実行委員会

場所 ： 幌平橋左岸(中央区側)河川敷

日にち： 2025年8月22日(金)〜31日(日)まで毎日開催

時間 ： 平日15:00〜21:00 土日12:00〜21:00

キッチンカー、屋台、手ぶらでBBQ、フワフワ遊具(キッズコーナー)、トイレ有り

※駐車場はありませんので、南北線『幌平橋駅』や近隣の有料駐車場を利用ください。



■「川見」について

日本には「春の花見」「秋の月見」そして「冬の雪見」と風情ある文化が存在しますが、夏だけ“見る”文化がありませんでした。

札幌市の中心を流れる豊平川は、200万都市札幌のど真ん中を流れる一級河川であり、中心部都会の中にありながら大自然を残した素晴らしいロケーションです。

運が良ければ秋に鮭の遡上も見ることができる綺麗で美しい川。

その川の流れを見ながら、せせらぎを聴きながら大切な人たちと、大切な時間を過ごす。

そんな素敵な場所で「川見」を夏の文化にしようと、2017年から毎年お盆明けに開催しています。

2025年で9年目となる「川見」。

昨年は4万人を超える来場者で川辺に賑わいが生まれました。

■『川見日和』という新しい日本語

川見は1日中滞在することができます。

多くの来場者から余計なBGMはいらないと言わしめる豊平川の圧倒的な存在感と飽きない自然のBGMと光景。

キッチンカーや屋台も10店舗以上並んでいるので、何日来ても味覚も飽きることがありません。

手ぶらでBBQコーナーは毎年人気のブース。

暑すぎたら踝まで川に浸し、雨が降れば橋下で雨宿り。

荒天以外はどんな天候でも自然の納涼を楽しむことができます。

川見で過ごす夏は、大人だけではなく子供にとっても記憶に残る特別な時間となるのでぜひご家族で、ご友人で、もちろんお一人でもお越しください。

それぞれが自由に滞在できることの贅沢を体験してください。

■新しい札幌の夏の風物詩、幌平橋のライトアップ

そして、川見のもう一つの魅力は、幌平橋のライトアップ。

水面に映るライトアップされた橋の綺麗さは見事です。

写真を撮りに来る方も多く、2025年もライトアップするの？とファンも少しずつ増えています。

幌平橋は3万個のLEDでライトアップ

豊平川は、札幌の中心部と住宅街を走っています。

経済と生活を繋ぐ橋を全てライトアップできる日が来たら、それも世界に誇る札幌の観光資源となると確信しています。

都会にありながら川と触れ合える豊平川

