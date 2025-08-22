大江裕さんがYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は「大江裕のなんか一丁魅せたろかい」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの人気演歌歌手の大江裕さんがYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが飛び込んできましたよ！
チャンネル名は『大江裕のなんか一丁魅せたろかい』！
わかりやすい素敵なタイトルですね！！
早速1本目の動画を見てみましょう。
こちらです！
●大江裕のなんか一丁魅せたろかい！始まります！
まず、意気込みを語る大江さんの様子が確認できますが、とってもパワフルでやる気に満ちたコメントですね。
このチャンネルでは、視聴者から寄せられたコメントを参考に、大江さんが様々なチャレンジをする予定とのこと。
そしてどうやら「大体金曜日の夜7時」に動画がアップされるとのことで非常に楽しみですね。
せっかくなので2本目の動画も紹介しちゃいます！
こちらです！
●【公演ダイジェスト】大江裕 ふれあいライブ2025
すごい！ライブのダイジェスト映像を見せてくださるなんてとっても親切でありがたい試みですね。
なんども会場に足を運ばれるようなファンの方はもちろん嬉しい映像でしょうし、ファンの方の中には、なかなか行きたいと思っていても会場まで様々なご事情で行く事ができないといいう方もいらっしゃると思うので、こうした映像は本当に嬉しい動画なのではないでしょうか？
今後もとっても期待大なチャンネルですね！
というわけでNicheee!は大江裕さんの新たな挑戦を応援しています！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの人気演歌歌手の大江裕さんがYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが飛び込んできましたよ！
チャンネル名は『大江裕のなんか一丁魅せたろかい』！
わかりやすい素敵なタイトルですね！！
早速1本目の動画を見てみましょう。
こちらです！
●大江裕のなんか一丁魅せたろかい！始まります！
このチャンネルでは、視聴者から寄せられたコメントを参考に、大江さんが様々なチャレンジをする予定とのこと。
そしてどうやら「大体金曜日の夜7時」に動画がアップされるとのことで非常に楽しみですね。
せっかくなので2本目の動画も紹介しちゃいます！
こちらです！
●【公演ダイジェスト】大江裕 ふれあいライブ2025
すごい！ライブのダイジェスト映像を見せてくださるなんてとっても親切でありがたい試みですね。
なんども会場に足を運ばれるようなファンの方はもちろん嬉しい映像でしょうし、ファンの方の中には、なかなか行きたいと思っていても会場まで様々なご事情で行く事ができないといいう方もいらっしゃると思うので、こうした映像は本当に嬉しい動画なのではないでしょうか？
今後もとっても期待大なチャンネルですね！
というわけでNicheee!は大江裕さんの新たな挑戦を応援しています！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）