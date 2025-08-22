¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¸«¤» »äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ê¥à¥ì¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤Î¤¾¤¯»äÉþ»Ñ
¾®Ô¢¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤â¡Ø±¿Ì¿ÏÀ¡Ù¡×¤È¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥à¥ì¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¸«¤»
