

瓦町フラッグの地下に完成した「Fantudio Takamatsu」

最新の厨房機器やキッチンスタジオを備えた「食」の施設が27日、高松市にオープンします。

高松市の「瓦町フラッグ」の地下に完成したのは、「Fantudio Takamatsu」です。新たに開業を目指す料理人をサポートしようと業務用厨房機器メーカーのタニコーが手掛けました。

大人数で調理ができる機器が備えられている他、指導者の手元を大きく写すモニター、動画撮影や配信などの機材も完備しています。

（記者リポート）

「そしてこちらのシェアレストランは開業の前に期間限定して営業にチャレンジできるスペースです」

鉄板焼きブースには、ステーキなどが焼ける分厚いIHコンロがあります。

「うどんなどの麺業」を想定したブースには麺を打つスペースも確保しています。他にも大きなオーブンのあるベーカリショップなどに対応したブースもあります。

1カ月の利用料金は厨房機器の使用料や光熱費込みで10万円です。

タニコーが厨房機器などの維持管理などを行い、保健所への申請などは自ら経験してもらうなどして、本格的な開業までの経験を積んでもらうのが狙いです。

（タニコー 高松営業所／安藤 悠 所長）

「（飲食店を）始めて3年で運営がうまくいかなくなったという話も聞く業界です。我々がサポートして、失敗しにくい店づくりをこの場所で学んでもらい、一緒に負けない店をつくりたい」

27日にオープンし、香川県内のパスタやうどん、ドーナツなどの人気店が2日間限定でコラボ営業します。