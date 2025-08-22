畑芽育（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/22】女優の畑芽育が21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。人気キャラクター「ちいかわ」の手描きイラストを披露し、話題を呼んでいる。

◆畑芽育、手描きちいかわイラスト公開


畑は「ちいかわパークいつ行けるやろか おやすみなせい」（※原文ママ）とメッセージを添え、ちいかわの手描きイラストを公開。身体部分のみ白く色づけられ、キラキラした目元と頬のピンク色が印象的な絵となっており、写真左下にはちいかわのヘアキャップを被った畑の姿が写り込んでいる。

この投稿に、ファンからは「画伯すぎる」「お顔の色がなくて、色塗るの諦めたのかな？笑」「手描きイラストが個性的」「ちいかわ愛が伝わります」「へそもある！」「癒された」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

