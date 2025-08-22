ÇÐÍ¥¤Î½©ÅÄ½¡¹¥¤µ¤ó¡¡µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇµÞÀÂ¡¡54ºÐ¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼DAKARA¤ÎCM¡ÖÍ¾Ê¬»°·»Äï¡×ÅüÊ¬Ìò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î½©ÅÄ½¡¹¥¤µ¤ó¤¬7·î17Æü¤ËµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£54ºÐ¡£22Æü¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ä¥Þ¥¸¥ã¥à¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥ä¥Þ¥¸¥ã¥à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö½©ÅÄ½¡¹¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿½©ÅÄ½¡¹¥¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î17Æü¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áµÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯54ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿½©ÅÄ¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ä¤¿¤Á´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤ÏÌ¤¤À¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö½©ÅÄ¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë½©ÅÄ¤¬À¸Á°·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ë¾Êó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡½©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1989Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖYAWARA!¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¡¢1992Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¦DAKARA ¤ÎCM¤Ç¤Ï¡Ö»éËÃ¡¦ÅüÊ¬¡¦±öÊ¬¡×¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ¾Ê¬»°·»Äï¡¦ÅüÊ¬Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡£