スクートは、東京/成田〜台北/桃園〜シンガポール線を10月26日から増便する。

現在は水・日は1日1往復、それ以外は1日2往復の週12往復を運航している。これを1日2往復に増やす。いずれもボーイング787型機を使用する。

スクートはこの他に、東京/成田〜シンガポール線の直行便も1日1往復運航している。

■ダイヤ

TR899 東京/成田（11：45）〜台北/桃園（15：10／16：10）〜シンガポール（20：55）

TR875 東京/成田（19：55）〜台北/桃園（23：10／00：20+1）〜シンガポール（05：00+1）／水・日

TR875 東京/成田（20：00）〜台北/桃園（23：20／00：20+1）〜シンガポール（05：15+1）／月・火・木・金・土

TR898 シンガポール（01：00）〜台北/桃園（05：35／06：40）〜東京/成田（10：45）

TR874 シンガポール（08：55）〜台北/桃園（13：30／14：40）〜東京/成田（18：40）／水・日

TR874 シンガポール（08：55）〜台北/桃園（13：40／14：40）〜東京/成田（19：00）／月・火・木・金・土