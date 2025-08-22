スクート、東京/成田〜台北/桃園〜シンガポール線を増便 10月26日から1日2往復
スクートは、東京/成田〜台北/桃園〜シンガポール線を10月26日から増便する。
現在は水・日は1日1往復、それ以外は1日2往復の週12往復を運航している。これを1日2往復に増やす。いずれもボーイング787型機を使用する。
スクートはこの他に、東京/成田〜シンガポール線の直行便も1日1往復運航している。■ダイヤ
TR899 東京/成田（11：45）〜台北/桃園（15：10／16：10）〜シンガポール（20：55）
TR875 東京/成田（19：55）〜台北/桃園（23：10／00：20+1）〜シンガポール（05：00+1）／水・日
TR875 東京/成田（20：00）〜台北/桃園（23：20／00：20+1）〜シンガポール（05：15+1）／月・火・木・金・土
TR898 シンガポール（01：00）〜台北/桃園（05：35／06：40）〜東京/成田（10：45）
TR874 シンガポール（08：55）〜台北/桃園（13：30／14：40）〜東京/成田（18：40）／水・日
TR874 シンガポール（08：55）〜台北/桃園（13：40／14：40）〜東京/成田（19：00）／月・火・木・金・土