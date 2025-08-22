「妻と娘と息子が写ってる!!」DAIGO、妻・北川景子の誕生日を祝福「貴重な家族写真」「ご家族映ってる」
ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは8月22日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の北川景子さんの誕生日を祝福しました。
【写真】北川景子＆娘＆息子の“家族ショット”
「素敵なケーキ 辻調理師専門学校さん！感謝です」とのことですが、「あれ？？妻と娘と息子が写ってる!!!!」と、投稿に載せた1枚の写真に北川さん、娘、息子が写っていることを明かしています。ほほ笑ましい“家族ショット”です。
コメントでは、「景子ちゃん、お誕生日おめでとうございます！素敵なご家族です」「39には見えません いつまでも素敵なファミリーでいてくださいませ」「貴重な家族写真も見せてくださりありがとうございます」「DAIGOさん、あんた、最高だよ 素敵すぎます」「ご家族映ってる 手も足もかわいい」「世界で1番綺麗な景子様」と、祝福と称賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「いつまでも素敵なファミリーでいてくださいませ」「HAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE！ 39」と、北川さんの39歳の誕生日を祝福したDAIGOさん。「DAIGOも台所でまたまたまた祝ってもらいました！」と、自身が出演する料理番組『DAIGOも台所 〜きょうの献立 何にする？〜』（テレビ朝日系）にて祝ってもらったことを報告しています。
「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」同日、北川さんも自身のX（旧Twitter）で誕生日の報告をしていました。「ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」と、感謝の言葉と共に、近影ショットも載せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
