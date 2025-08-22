相葉雅紀が表紙を飾る『月刊TVガイド2025年10月号』が8月22日（金）に東京ニュース通信社から発売された。

【画像】相葉雅紀が自然と触れ合う時に思っていることとは

Prime Videoで好評配信中の「相葉さんの大冒険」から相葉雅紀が登場。撮影は天気に恵まれ、リラックスした表情の相葉に迫った。番組ではみずから大自然に立ち向かっていることにちなみ、自然と触れ合う際の心得などを聞いた。

誌面では、timeleszの新体制になって初のツアー「We’ re timelesz LIVE TOUR 2025 episode1～FAM～」をリポートする高画質グラビア写真集が掲載。8Pの大ボリュームで、timelesz8人の個性と、Wサプライズなど感動的な瞬間の数々をぎゅっと詰め込んでいる。ドラマ「誘拐の日」に出演中の深澤辰哉も登場。こちらも高画質グラビア写真集となっており、最終回直前の“おかわり”独占インタビューも実施している。同じくSnow Manから、「ディズニー・オン・アイス“Magic in the Stars”」スペシャルサポーター・宮舘涼太の会見＆オープニングアクトリポート、「朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の鎮魂歌（レクイエム）』」より佐久間大介の熱演リポートも。

AmBitiousの全国ツアー連動連載2回目は、メンバー待望の花火企画を実施。セルフプロデュース企画も始動し、岡佑吏&井上一太が登場している。さらに、「FOGDOG」平祐奈＆丸山隆平、「大追跡～警視庁ＳＳＢＣ強行犯係～」髙木雄也＆野村康太、「リベンジ・スパイ」大橋和也＆織山尚大、音楽劇「謎解きはディナーのあとで」上田竜也＆橋本良亮、舞台「アーモンド」戸塚祥太、PARCO PRODUCE2025「ブロードウェイ・バウンド」佐藤勝利のSPグラビアなども掲載されている。アニメイト通販での購入者特典では土岐隼一の生写真がついた「月刊TVガイド」の購入が可能だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）