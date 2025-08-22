TUY

8月22日13時15分発表

22日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯16度30分 (16.5度)
東経122度25分 (122.4度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

23日0時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経119度20分 (119.3度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

23日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

24日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

25日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度35分 (17.6度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

26日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯18度20分 (18.3度)
東経105度25分 (105.4度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

27日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度00分 (19.0度)
東経102度05分 (102.1度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    440 km (240 NM)

