【台風情報】あすには台風13号に発達か 日本の南西に ″台風のたまご″ このあとの勢力と進路を詳しく 今後の日本の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 b
8月22日13時15分発表
22日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度30分 (16.5度)
東経122度25分 (122.4度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
23日0時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経119度20分 (119.3度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
23日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
24日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
25日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度35分 (17.6度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
26日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経105度25分 (105.4度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
27日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度00分 (19.0度)
東経102度05分 (102.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 440 km (240 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2124000?display=1