イオンは、運営するトータルアプリ「iAEON」で、クーポン利用で節約した累計金額が自動で表示される機能などを備えた「iAEONレポート」を開始した。

ユーザーは、iAEONの会員コードをスキャンするだけで、対象のイオングループの支出額を月ごとに簡易レポートとして確認できる。クーポン利用による節約金額を自動表示する機能は国内初とのこと。

主な機能は、「食料品」、「衣料品」、「日用品」、「その他」の4つのカテゴリーに分類して、決済方法を問わず過去13カ月の支出額を簡易レポートとして確認できる。また、買物時に獲得したWAON POINTとイオングループが発行するクーポン利用による値引き額もまとめて確認できる。

iAEONレポート機能の対象企業はたとえば、イオンリテール、イオン北海道、ダイエー、まいばすけっとなど合計18社。マックスバリュ関東は28日から利用できる。

秋の電子レシートキャンペーン

8月25日から9月30日までの期間中、税抜き600円以上の電子レシートを5枚以上発行したユーザーを対象にWAON POINTもしくはオリジナルトートバッグがプレゼントされる。

A賞とB賞の2種類が用意され、キャンペーンエントリー時にどちらか1つを応募できる。A賞は、応募したユーザー全員に最大で120WAON POINTが付与される。B賞は、抽選で300名にiAEONオリジナルトートバッグがプレゼントされる。