　お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが22日、自身のインスタグラムを更新。額にできたかさぶたを除去したことを報告した。

　バービーは18日の投稿でマレーシアを訪れたことを報告した一方、おでこを虫に刺されたことを明かし、刺された跡にできていたかさぶたの大きさに驚きの声が上がっていた。

　この日は、ストーリーズで「今回はかさぶたデカくなってきたので跡が残らないように処置してもらいに来たよ！」と報告し、術後には「取ったどーーー！局部麻酔して物理的に取りました」と伝えた。

　バービーは大きなガーゼが当てられた術後の写真を公開。ファンにも感謝を述べた。