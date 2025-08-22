お笑いユニット「ザ・プラン9」のお〜い!久馬（53）が21日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」に出演。頭痛に悩まされた経験を打ち明けた。

久馬は「1回めちゃくちゃ頭が痛くなって、2、3日味わったことのない頭痛」と回想。「風邪とかじゃない…何やと思って脳外科に行って、CTスキャンとか調べて。その時、先生は僕のことを知らなかった」と振り返った。

検査が終わり診察室に呼ばれると、医師はCT画像を見ながら「久馬さんはおいくつですか？」と質問。共演者らが「怖っ」と驚く中、久馬は「脳みそ、パンパンですって言われたんです」と苦笑。メンバーの爆ノ介は「巨人師匠？」とツッコんだ。

これに久馬は「脳みそ、パンパンやで」とオール巨人のモノマネで返しながら「ホントは40歳を過ぎたら脳がだんだんちっちゃくなる」と解説。海原やすよも「言いますよね、隙間ができるって」と同意、「ちょっと収縮されて」と補足した。

そして「使いすぎで脳みそが…」という久馬に、海原やすよが「凄い…それは原因は疲れてるって？」聞くと、「でしょうね」と久馬。さらに「パンパンって書いてた」とボケで返した。

しかし海原ともこは「大丈夫ですか？」と、やはり心配な様子。久馬は「大丈夫ですよ」と安心させながらも、「こないだも単独のイベント…」と切り出すと、海原やすよは心当たりがあるのか大笑い。「作家さんやから」と、自身らの単独ライブでコント台本を書いてもらったことを明かすと、久馬は「気付いたらコント6本ぐらい書かされてた」と嘆いて笑わせていた。