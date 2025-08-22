ホンダの「斬新“ハッチバック”」がスゴい！ 「シティ」思わせる“丸目”レトロな「旧車デザイン」！ 樹脂ボディもカッコいい「サスティナC」進化版「小型車」＆「軽」がまもなく市販化か!?

斬新なボディ素材を提案した「サスティナC」

2023年の「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」では、ホンダブースに登場した小型EV（電気自動車）のコンセプトカーに注目が集まりました。

その名は「SUSTAINA-C Concept（以下サステナC）」。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「斬新“ハッチバック”」です！ 画像で見る（30枚以上）

実はいま、2025年以降に相次いで登場予定の新型軽自動車や小型車の基礎となったクルマともいわれているのです。

サステナCの由来は、持続可能性の「サステナブル」と、コンパクトの「C」を組み合わせたものです。

サステナブルでコンパクト、そして身近な存在になってほしいという思いが込められています。

開発の中で取り組まれたのは、資源の循環促進と二酸化炭素排出量の削減でした。

そこでボディパネルに、市場から回収したリサイクルアクリルを使うことで、自動車由来の廃棄物を削減しています。

地球規模での環境対応の必要性が高まる中で、何かを我慢しながら環境対応するのではなく、みんながやりたいことや自由な移動を楽しみながら環境への配慮もしっかりと出来る世の中を実現するため、サステナCはやりたいこと（EGO）と環境対応（ECO）の両立をコンセプトにしているのです。

ボディに使われているアクリル樹脂は、耐衝撃性と成型性を両立した新開発のアクリル樹脂材料。

衝撃が加わると割れやすいという欠点を克服して、色付きアクリルの生成により無塗装のボディパネルが一般化されれば、ボディ塗装工程で発生する二酸化炭素の大幅な削減が実現します。

ここまではサステナCのウリとなる「環境性能」面でしたが、次にボディデザインに注目していきましょう。

丸目の可愛らしいヘッドライトと、傾斜したバックドア。長いホイールベースでボディ四隅に配置されたタイヤは、どことなくホンダの過去の名車の数々に似ています。

なかでも発表当時、丸目ヘッドライトなどのレトロなスタイリングや“C”の車名などから、1981年登場の「シティ（CITY）」の現代版ではとも噂されていました。

また、丸目をアイコンとする今のホンダのクルマは「Nシリーズ」の軽ハイトワゴン「N-ONE」に瓜ふたつ。スポーティな走りもできるN-ONEは、往年の名車シティと重なる部分の多いクルマです。

サステナCは、初代シティなどの名車をお手本にしながら、新しい軽・小型車のカタチを世に提案したコンセプトモデルだったといえるのではないでしょうか。

今思えば「サスティナC」がすべてのはじまりだった!?

そんななか、JMS2025での発表から2年が経過した2025年7月には、N-ONEのEVモデルである「N-ONE e：」が発表されました。

さらには、英国で開催されたカーイベント「グッドウッド･フェスティバル・オブ・スピード2025」において、新たな小型EVのコンセプトモデル「Super EV Concept（以下、スーパーEVコンセプト）」も発表されました。

近い将来の市販化を目指す小型EV「Super EV Concept」はいま欧州で公道テストを実施中

丸目2灯のレトロなデザインやバックドアの傾斜、タイヤの配置にボディの雰囲気など、今になって思えば、どちらもサステナCにそっくりな仕上がりです。

N-ONE e：に比べるとグッとワイドなフェンダーが目をひくスーパーEVコンセプトは、現在欧州で公道テストを実施しており、こちらも市販化間近だといいますが、詳細については明らかにされていません。

また残念ながらN-ONE e：にはサステナCで採用されていたアクリル樹脂のボディパネルは使用されていません。

しかし今後のホンダEV戦略の中で必要となる技術のはずで、特にEVモデルであるからこそ、サステナブルに着目したクルマづくりが有効的に働くでしょう。

ともあれ2023年当時、ホンダは1台のコンセプトカーに2つの仕掛けをしていたということになります。

1つは環境問題とクルマの共存、もう1つは新型N-ONE e：／スーパーEVコンセプトの先行デザインという役割です。

サステナC発表当時、ここまでの未来を予測した人は少なかったはず。こうした面白い仕掛けをコンセプトモデルに対して行うのも、ホンダ流ということなのでしょう。

そして2025年秋には、「JMS2025」が開催されます。今年のホンダのコンセプトカーには、いくつの仕掛けがあるでしょうか。

新たなコンセプトモデルの登場が楽しみです。