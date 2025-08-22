¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤ÎÍÅÀº¡×28ºÐ½÷Í¥àÂç¿Í¤Î¿§µ¤á±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿è¤Ê¾Ð´é¡õÍá°á»Ñ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍá°á¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¡ÖÇîÂ¿¤ÎÍÅÀº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷Í¥¤¬¿è¤ÊÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(28)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£
¡¡¸µÆü¸þºä46¤ÎÄ¬¼ÓÍýºÚ(27)¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÆü¸þºä46Ä¬¼ÓÍýºÚ¤Î¥µ¥ê¥Þ¥«¥·¡¼¥é¥¸¥ª¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯5·î¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë - dance for smile -¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¦¤·¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë°ì½ï¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯ÊÁ¤ÎÍá°á¤ÎÄ¬¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍá°á¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¡×¡Ö¿è¤Ê¾Ð´é¡õÍá°á»Ñ¡×¡Ö´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤Ô¤Ã¤ÔÀèÇÚÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¡ÖÇîÂ¿¤ÎÍÅÀº¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë³èÆ°¡£2019Ç¯6·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡× ¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£