¥Þ¥ê¥ê¥ó¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë!? 33Ç¯·Ð¤Ä¤È¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²û¤«¤·¤¤¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ó¤´¤Î²ÆµÙ¤ß¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ø¤´ÈÓ¿©¤Ù¡Ù¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤Æ¼«Í³¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈŽ¥ÅÏÊÕËþÎ¤Æà(54)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°û¿©Å¹¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆó¿Í¤Ç²¿ÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ø°½÷¡Ù°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦ºÆ²ñ¡×¤È¤·¡¢¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¡Ø°½÷¡Ù¤¬ÂçÂçÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¸æÆó¿Í¤ÎºÆ²ñ´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ï¡ªÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö2¿Í¶¦¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö°½÷(¤ï¤ë)°ÊÍè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢°Õ³°!!¡¡¤ªÆó¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤ÈÅÄÃæËãÍýÎë¤ÈÌÚÂ¼Èþº´»Ò¤À¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ï°½÷¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥óºÇ¹â¡×¡Ö¼çÂê²ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö°½÷¡×¤Ï¿¼¸«¤¸¤å¤ó¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò1992Ç¯¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥ÅÄÃæËãÍýÎë¤òÀÐÅÄ¤¬¡¢ËãÍýÎë¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ëÌÚÂ¼Èþº´»Ò¤ò
ÅÏÊÕ¤¬¹¥±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿22Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Çº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£