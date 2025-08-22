Ê¿»ÒÍýº»à54ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ÖËèÇ¯åºÎï¤È²Ä°¦¤¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡ÖÆ±¤¸Ç¯¤¬¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
LA¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ø
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¿»ÒÍýº»(54)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖLA¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¥×¥ë¥³¥®¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¿©»ö¤ËÍè¤¿µ¢¤ê¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ªÃã¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥×½ä¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡¡ºÇ¿·¤Î²½¾ÑÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¡º£ÅÙ¡¢¹ØÆþÉÊÃ£¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËèÇ¯åºÎï¤È²Ä°¦¤¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸Ç¯¤¬¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿»Ò¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£