¡ÖÅ·²¼¤ÎÂç´´Àþ¤¬¡Ä¡×²ÍÀþÅ±µî¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡¡Ö²ßÊªÄÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡ÖÈØ±ÛÀ¾Àþ¤äÄ¹ºêÀþ¤â¡Ä¡×¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼
¡¡¡ÖÅ·²¼¤Î±ü±©ËÜÀþ¤¬¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë²ÍÀþ¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿ÀþÏ©¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ì¤¤¤³¤ó¤µ¤ó(X@Series_E3) ¡£¤«¤Ä¤ÆÍ¥ÅùÎó¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤¿Ê£Àþ¤ÎÀþÏ©²£¤Ë¤Ï¡¢²ÍÀþÃì¤È¸«¤é¤ì¤ëÃì¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ü±©ËÜÀþ¤ÏÊ¡Åç±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë»³·Á±Ø¡¢½©ÅÄ±Ø¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·ÀÄ¿¹±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÅìËÌÃÏÊý¤ÎÂçÆ°Ì®¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ï¡¢±ü±©ËÜÀþ¤ÎµÚ°Ì¡Á±¡Æâ¤Î¶è´Ö¡£»³·Á¸©¤È½©ÅÄ¸©¤Î¸©¶¤ËÅö¤¿¤ë¶è´Ö¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥ÅùÎó¼Ö¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¾±¡Á±¡Æâ¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë¹ë±«¤Î¤¿¤á±¿µÙ¡£25Ç¯4·î¤ËÈóÅÅ²½¤Ç±¿¹ÔºÆ³«¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿·¾±¡Á±¡Æâ¤Î¶è´Ö¤Ïµ¤Æ°¼Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÍÀþ¤Ï¡¢Éüµì¹©»ö¤ÎºÝ¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ·¸õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¢¤ë¤·¡¢ÌµÍý¤ËÅÅÀþ°Ý»ý¤¹¤ë¤Ê¤éÀÇ½¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¤Ì¡£¤Æ¤«¡¢Å´Æ»Ì±Åª¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¶è´Ö¤Ï²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤«¤Ê¤¡¡©¡©¡©¡¡¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤«¤ÏÎÉ¤¯¤¢¤ë¤Ì¡£²¿»ö¤âÅ¬ºàÅ¬½ê¤À¤Ì¡×¡Ö²ßÊª¤¬Äê´üÅª¤ËÄÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÌ¤ËÈóÅÅ²½¤Ç½½Ê¬¡×¤ÈÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ä¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤ëÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢º£¸å¤ÎÃÏ°è¿êÂà¤äÅ´Æ»°Ý»ý¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÈØ±ÛÀ¾Àþ¤Î²ñÄÅ¼ã¾¾¡Á´îÂ¿Êý¤ÎÁ°ÌÌÅ¸Ë¾¤ò¸«¤Æ¤¿¤é²ÍÀþ¤¬Á´Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤Æ°ìµ¤¤Ëµõ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡×¡Ö²ÍÀþÅ±µî¤ÇÅÅ²½¶è´Ö¢ªÈóÅÅ²½¶è´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂç´´Àþ¤â¥í¡¼¥«¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î´´Àþ¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡£½ô¹ÔÌµ¾ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Í¸ý¤¬µÞ¸º¾¯¤¹¤ë½½¿ôÇ¯¸å¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌ±´Ö´ë¶È¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¸·¤·¤¤¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¶å½£¤Ç¤âÅÅ²½¶è´Ö¤Î°ìÉôÈóÅÅ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¹ºêËÜÀþ¤âÆ±¤¸¤¯¡Ä¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂçÅÔ²ñÄ¹ºê¤Ç¤â¿·´´Àþ³«ÄÌ¤ÇÅÅ²½¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æµ¤Æ°¼Ö¤ÈÃßÅÅÃÓ¼Ö¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×¡ÖÊ£ÀþÈóÅÅ²½¡ª¡¡¤Þ¤ë¤ÇÊ¿À®ÃÞËÅ´Æ»¤ß¤¿¤¤¡×¡Öº£¤ä¤³¤ó¤Ê»´·à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï·ª¸¶ÅÅÅ´¤ÈÈî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²ÍÀþÃì¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ó¤¤¾Íè¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¼Ò²ñ¤ä»þÂå¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÅÅ²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Íè¤Î¡ÖºÆÅÅ²½¡×¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£