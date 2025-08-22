２０日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」では、「ゴシップ神７が２０２５年上半期芸人界ニュース全部話しちゃいますＳＰ」が放送された。

「ＴＶｅｒが異常に回る」（かまいたち談）という人気企画。前回メンバーからスーパー３助が外れたとの話題から転じて、みなみかわが３助は仕事面は大きな変化はないが「実は結構いい芸能人にハマってて。東野（幸治）さんに激ハマリで、メシ誘われてる」と明かした。

仕事が終わると、別人のように他人行儀になってリセットしてくるとされる東野が誘ってるとの情報に、スタジオは「ええーっ！？」と驚きの声があがった。

「３カ月に１回くらい連絡が来て、メシ行こうと。焼肉をぱっと１時間半くらいで食べて」と東野＆３助の内容を説明。「（東野が）帰り際に『このこと絶対誰にも言うなよ』と言って帰っていくらしいです」と笑わせた。

「これから売れていくヤツと、才能あるヤツには絶対言うな」「俺が誘ったん絶対に言うな、恥ずかしい」と釘を刺しているとも明かし、「なんでなん？」と爆笑が起こっていた。