ドランクドラゴン塚地　ファン羨望、連日の「美食」投稿のウラで、相方・鈴木は2日連続が遭遇していた“災難”

お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雄が、自身のXに「グルメぶり」を連日ポストして話題になっている。

「塚地さんは庶民的な定食など、見た人の食欲をそそる画像をほぼ連日、投稿しています。

8月21日は《お昼 しょうが焼き定食 よる のどぐろ定食 美食〜》と、美味しそうな定食の写真をポスト。前日の20日には《名古屋 お昼ご飯 はね海老 （はねトびを思い出す。笑） エビフライ定食＋海老もう1本。 すいません、大好物ゆえ… これまた、でらうみゃあ？》《コメダ珈琲店 ミニシロノワール アイスコーヒー を嗜み、名古屋をあとに…》のメッセージとともに各店の人気メニューをてんこ盛りで紹介しています。

さらに『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』（BS日テレ）にも出演しているので、定食の合間にその様子やそばの画像も投稿しています」（芸能記者）

投稿では、塚地の笑顔が美味しさを物語っているが、Xにも

《今日はどこの立ち食いそばですか塚地さん》

《海老フライ食べたくなってきた》

《塚地さんのご飯いつも美味しそう〜》

など、楽しみにしているファンからの投稿が目立っている。

その一方で、相次ぎ“災難”に見舞われたのが相方の鈴木拓だ。鈴木は自身のXやYouTubeチャンネルで、2日連続で起きた「盗難未遂被害」を報告している。

「8月16日、電車内で置き引き未遂にあったそうです。

Xには《棚の上に自分の荷物を置いていたらそれをサラリーマン風の男が取っていこうとした。僕はすぐさま自分の荷物を取り返しその人を私人逮捕しようと思ったがその時車両は僕しか居なくて動画もとってないので証拠がないので捕まえることが出来なかった。 ただお前の顔は覚えたから》とポストされています。

そして翌日は《本当についていない。今日クーラーの室外機を盗まれそうになった》そうです。

《室外機の銅線がズタズタにされていた》と被害は深刻だったようですが、近所の方が犯人に声をかけたことから逃走。室外機は残されていたということです。

鈴木さんは《昨日置き引きで二日連続でこんなことある？》と落胆するコメントを寄せています」（前出・芸能記者）

ファンからは

《室外機壊すって事は、熱中症で死ぬ事だってあるから殺人レベルで良い気がする》

《ご無事で何よりでした。2日連続で災難ですね》

《安心はまだ早いです もう来ないだろうと油断した方々が 被害に遭われた事は多数あります》

など心配するリプライが投稿されていた。

最近は塚地と鈴木、それぞれが個々で活動することが多いが、2月に放送された『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜』ではコンビで出演し、「一発ギャグ」「モノマネ」などのテーマのもとにネタを披露。X上では《ドランクドラゴンのコンビのネタがTVで観れる喜び……嬉しいな》といった絶賛の声が上がっていた。

落差のある近況を2人で笑いに昇華する姿を期待するファンも多そうだ。