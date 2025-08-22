¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Á¥é¥·¡Û²ÆÊªºÇ½ª¥»¡¼¥ë¤Ï¥ª¥È¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÃå¿´ÃÏ¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â´°àú¤Ê¡í¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡í¥¦¥§¥¢¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥é¥·¡£
2025Ç¯8·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö²ÆÊªºÇ½ª¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ë´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤...
¡ü¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê990±ß¡Ë
¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤â¾å¼Á¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë²á¤®¤º¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥¸¥ã¥¹¥È¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ê¤Î¤Ç°ìËç¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´11¿§¤È¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ê£¿ôÇã¤¤¤â¥¢¥ê¤«¤â¡£
¡ü¥ì¡¼¥è¥ó¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë
ÀöÂõ¤â¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤ÉËèÆüË»¤·¤¤Âç¿Í¤ÎµßÀ¤¼ç¡£¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÄø¤è¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£³Ú¤Ê¤Î¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê2990±ß¡Ë
½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤â¿¤Ó¤ë2WAY¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢°ìÆüÃæÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¡£¥Õ¥ì¥¢¤Î»Ï¤Þ¤ë°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÓÄ¹¸ú²Ì¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤Î³Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¯¥ì¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â´¥¤¤ä¤¹¤¯¡¢È©Î¥¤ì¤¬ÎÉ¤¯¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤Î"¥É¥é¥¤µ¡Ç½"¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤²Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¡£Æù´¶¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°Íî¤Á¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼/È¾Âµ¡×¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë¤ä¡Ö¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÃÍ²¼¤²²Á³Ê1990±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥Ð¡¼¡×¡ÊÃÍ²¼¤²²Á³Ê990±ß¡Ë¤ä¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¡×¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê790±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥óT/¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡×¡ÊÃÍ²¼¤²²Á³Ê990±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬¥¦¥§¥¢¡¦¾®Êª¤Þ¤Ç¡¢º£½µ¤âÂç½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
²ÆÉþ¤ÎÇã¤¤Â¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê