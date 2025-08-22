Ãæ¹ñ¡¦²ÏÆî¾Ê¤ÎËÇ°×³Û¡¢1¡Á7·î¤Ï22.3¡óÁý¡¡²áµîºÇ¹â
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ¢½£8·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ²ÏÆî¾ÊÅ¢½£ÀÇ´Ø¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿1¡Á7·î¤ÎÆ±¾Ê¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.3¡óÁý¤Î4833²¯8ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ç¡¢Æ±´ü´Ö¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿¤ÓÎ¨¤¬Á´¹ñ¤ò18.8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤Ï32.8¡óÁý¤Î3243²¯1ÀéËü¸µ¡¢Í¢Æþ¤Ï5.4¡óÁý¤Î1590²¯7ÀéËü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÇ°×·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌËÇ°×³Û¤¬18.5¡óÁý¤Î2165²¯7ÀéËü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¹©ËÇ°×¤ÈÊÝÀÇÊªÎ®Êý¼°¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ25.6¡óÁý¤Î2650²¯4ÀéËü¸µ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î54.8¡ó¤òÀê¤á¡¢³ä¹ç¤¬1.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡Í¢½ÐÆþ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¿ô¤Ï1200¼ÒÁý¤Î1Ëü2200¼Ò¡£¤¦¤ÁÌ±´Ö´ë¶È¤ÎËÇ°×³Û¤Ï17.7¡óÁý¤Î3560²¯6ÀéËü¸µ¤ÇÆ±¾ÊÁ´ÂÎ¤Î73.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£³°»ñ´ë¶È¤Ï64.4¡óÁý¤Î963²¯6ÀéËü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ËÇ°×Áê¼êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤È¤ÎËÇ°×³Û¤¬28.7¡óÁý¤Î657²¯6ÀéËü¸µ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤¬8.4¡óÁý¤Î648²¯¸µ¡¢´Ú¹ñ¤¬16.6¡óÁý¤Î318²¯6ÀéËü¸µ¡£ÃæÆîÊÆ¤Ï15.6¡óÁý¤Î547²¯7ÀéËü¸µ¡¢ÃæÅì¤Ï26.0¡óÁý¤Î316²¯¸µ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï24.2¡óÁý¤Î202²¯6ÀéËü¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¢ÆþÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢µ¡³£¡¦ÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎÍ¢Æþ³Û¤¬10.2¡óÁý¤Î877²¯1ÀéËü¸µ¡¢ÇÀ»ºÊª¤¬28.4¡óÁý¤Î95²¯3ÀéËü¸µ¡¢Ì¤ÃÃÂ¤Æ¼¡¦Æ¼ºà¤¬81.0¡óÁý¤Î57²¯6ÀéËü¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¢½ÐÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬28.9¡óÁý¤Î98²¯4ÀéËü¸µ¡¢¶ä¤¬20.7¡óÁý¤Î77²¯8ÀéËü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£