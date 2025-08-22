DXTEEN、新冠番組で様々なミッションに挑戦「DXTEEN ガムシャ Rush！」Leminoで独占配信決定
【モデルプレス＝2025/08/22】Leminoでは8月7日より「LAPONE×Lemino」第2弾として、LAPONE所属アーティストの最新冠番組を順次提供中。このたび、DXTEEN（ディエックスティーン）出演の新冠番組「DXTEEN ガムシャ Rush！」を9月18日より配信開始することを発表した。
【写真】DXTEENメンバー、鍛え上げられた肉体美
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツがLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。
9月に始まる「DXTEEN ガムシャ Rush！」は、DXTEENがボーイズグループに必要な力を競い、レーダーチャート見極めるため、DXTEENがグループとして更なる向上をするため様々なミッションに挑戦。9月18日配信の第1話では、メンバー全員がそれぞれパルクールに挑戦し、瞬発力No.1を決定する。後半は、巨大アスレチックで試される分析力が見どころである。
なお、本番組は第1話と第2話は広告付き無料配信にて視聴できる。（modelpress編集部）
配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定
＃1：9月18日（木）19：00〜
＃2：10月9日（木）19：00〜
＃3：10月23日（木）19：00〜
※＃4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で告知
配信形態：＃1・＃2は広告付き無料配信、＃3以降はLeminoプレミアムにて配信
※一部抜粋
「JO1 Vacation レッツゴー・ハワイ！」
・配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは無料配信）
「おかわり！INITIME MUSIC」
・配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは無料配信）
「目指せ！日本一 DXTEEN 青春リアリティーンショー」
・配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは無料配信）
【Not Sponsored 記事】
【写真】DXTEENメンバー、鍛え上げられた肉体美
◆DXTEEN、新冠番組「DXTEEN ガムシャ Rush！」Leminoで独占配信
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツがLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。
なお、本番組は第1話と第2話は広告付き無料配信にて視聴できる。（modelpress編集部）
◆「DXTEEN ガムシャ Rush！」配信概要
配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定
＃1：9月18日（木）19：00〜
＃2：10月9日（木）19：00〜
＃3：10月23日（木）19：00〜
※＃4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で告知
配信形態：＃1・＃2は広告付き無料配信、＃3以降はLeminoプレミアムにて配信
◆「LAPONE×Lemino」配信ラインナップ
※一部抜粋
「JO1 Vacation レッツゴー・ハワイ！」
・配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは無料配信）
「おかわり！INITIME MUSIC」
・配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは無料配信）
「目指せ！日本一 DXTEEN 青春リアリティーンショー」
・配信形態：Lemino プレミアム（ダイジェストは無料配信）
【Not Sponsored 記事】