コメ政策で進次郎農相に欠ける“気候変動対策へのセクシー”さ…増産転換にも生産者が抱く強い危機感

欧州では今月12日、熱波にあおられた山火事が各地で延焼し、数千人が自宅からの避難を余儀なくされた。イタリア、フランス、スペイン、ポルトガルなどで気温が40度を超えると予想され熱警報が発令された。

欧州連合（EU）の気候モニター「コペルニクス」によると森林火災に関連する煙と温室効果ガスの排出量は今夏、過去最大級という。

英国レディング大学気象学部の研究科学者アクシャイ・デオラス氏はAFP通信に「気候変動の影響で、今、私たちが暮らしている世界は明らかに温暖化している」とし「多くの人がまだその危険性を過小評価している」と述べた。

米国のニューヨークやシンシナティでは、猛暑の夏が常態化しつつあり、両都市ではすでに気温が32度を超える日が頻繁に見られている。

日本も暑い。気象庁は2025年7月の平均気温が基準値から2.89度高く、1898年の統計開始以降もっとも暑い7月であったと発表した。記録の更新は、23年から3年連続で、気象庁によると8〜10月も平年より暑くなる見込み。

米国海洋大気庁の応用気象学者スミス博士は、「近年、米国でも大気汚染などによる異常気象で災害が増えつつあることは確かだ。地球温暖化につれて大気は確実に温められ、湿度上昇の結果として、大雨を降らせている」と述べた。

■パリ協定からの離脱に自動車排ガス規制の撤廃

トランプ米大統領は、多くの科学者が深刻な問題とする地球温暖化は「でっちあげ」とし、25年1月の就任直後にパリ協定から離脱の大統領令に署名、石油、天然ガスを「ドリル、ベイビー、ドリル（掘って、掘って、掘りまくれ）」とし、一方で、自動車排ガス規制などを撤廃、EV補助金も打ち切り、多くの国家安全保障省、国家気象庁などの気候変動関連部署の幹部、スタッフを解雇した。

株式市場も熱い。高額品が売れたバブル景気ではなく、景気対策が審議される日本なのに、海外投資家は、日本の政治経済を軽視してか、先物・オプション取引を多用。リスクヘッジしながら日経平均株価を史上最高値に押し上げた。

トランプ米大統領の関税政策などに従順な各国・地域は、いずれ「地球温暖化」は嘘との考えに同調するのだろうか。米国の株価指数はトランプ米大統領の共和党政権の政策を好感し史上最高値を更新し、それに日本株も影響を受けており、9月以降の気候、景気への影響が気掛かりな「トランプ劇場」第2章の始まりだ。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）