9月開業「ブルーフロント芝浦」がイベント開催、“1000個のかざぐるま”や展望台、船上ピクニックも
東京・芝浦の大規模複合施設『BLUE FRONT SHIBAURA』（ブルーフロント芝浦）において、9月1日にツインタワー南側１棟目 TOWER Sが全体開業。これを記念し、1日から15日までの期間でオープニングイベントを開催することが発表された。
【画像】これは行ってみたい！1000個のかざぐるま、地上140mの展望テラス
『BLUE FRONT SHIBAURA』は、都市と自然、ベイエリアと東京都心部を「“つなぐ”まち」として、「TOKYO＆NATURE」を施設コンセプトに、水辺のライフスタイルを提案する大規模複合施設。
1日からのオープニングイベントでは、東京都心でありながら、自然の豊かさに恵まれた芝浦ならではの環境を生かした12 種類の体験を提供する。
“KAZE FURUMA”では、1000個のかざぐるまが『BLUE FRONT SHIBAURA』の玄関口に期間限定で登場。玄関口以外にも、開業を記念して運航する船の上も彩る。こちらは参加型のインスタレーションであり、イベント総合受付で配布される「願いぐるま」を広場に置かれた木枠に取り付けて、みんなで一つの作品を作ることができるというもの。
“BLUE FRONT SKY&SEA”では、地上約 140m から東京ベイエリアを一望できる展望テラス「BLUE SKY LOUNGE」を特別に解放。普段はオフィスユーザーのみが利用できる空間が、イベント期間中に限り展望台としてオープンする。
さらに、中心となる２つのダイニングホールでは、食事と共に楽しめる映画の上映やワークショップを開催。ダイニングホールとホテル「フェアモント東京」のレストランにおけるキャンペーンも行う。
ほか、船上BARや船上ピクニックを堪能できる最新のクルーズ体験も実施。各体験につき、実施日時や料金が異なるため、詳しくはイベント特設ページを参照。
