歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子妊娠の後期に突入し、お腹の「巨大化」が進んでいることを報告しました。投稿には淡いピンク色のワンピースを着た姿が複数枚掲載されており、成長したお腹を支えるように手を添えている様子が写っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「わたしの身体 どーなるの？」双子妊娠の後期に突入しお腹の巨大化に驚き 「重たくて寝返りうてない」





中川さんは「また一気に巨大化がすすんできた」と投稿し、妊娠後期特有の体の変化について率直な心境を綴っています。特に「下から撮るとやばいです」と表現するなど、自身の体の変化に驚いている様子がうかがえます。





投稿によると、出産までにはまだ1か月以上あるとのことで、「わたしの身体 どーなるの？」と不安な気持ちも吐露。「いよいよ身体がしんどくて 世の中の皆様への尊敬が増しています」と、妊婦の大変さを実感している様子です。





特に寝返りの困難さについて「本当に寝返りがきつい、重たくて うーって言わなきゃ寝返りうてない 全然眠れない」と具体的に説明しています。さらに、妊娠中の食欲についても触れており、「食欲が増してしまい今気づいたらピザ焼いてました」と明かしています。投稿には実際に焼いたピザの写真も添えられており、アサリ、イカ、トウモロコシ、チーズがたっぷりとのったピザが写っています。





中川さんは「米粉と豆腐こねて、、ってヘルシーでもないですね」と自嘲気味に書きつつも、「ピザ食べたくてどうかしてた 一人で完食しました」と率直に告白。「これからどうなっちゃうんだろう 張り止め飲んでがんばらなきゃギリギリまでお腹で無事にいてください」と願いを込めました。







妊娠に伴う体調の変化だけでなく、感情面の揺れ動きについても「なんか不安で泣けてきました ちょっとなんか変だわたし」と素直な心境を記しています。

また投稿では、妊娠によるむくみの影響で「むくみで指がうごきません 指輪たちもはいらないからずっとはずしてる」という状況も伝えています。実際に投稿には指輪の写真も含まれており、現在は着けられない様子が伝わってきます。







最後は「眠れないからきっとまた昼寝して夜眠れないやつ、、、がんばるしかない いま頑張ってるみなさま 全てのみなさま いっしょに頑張りましょう」と前向きな言葉で締めくくられています。

この投稿に、「双子はお腹が大きくなるね」「不安になると思うけど、大丈夫ですよ！みんな同じ気持ち乗り越えて母になる」「食べたいものを食べる、辛い時に辛いといえる。それでいいと思います！」「しょこたん双子ちゃんなので、大変なのに頑張っている姿に勇気をもらっています」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】