²÷¿Ê·â¡ª¥Ï¥ó¥Ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¹Ã»Ò±à¤Ë
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£Âç²ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º¸¼ê¤Î»Ø¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨½Ð¾ì¤·¤¿¡¢²£»³²¹ÂçÁª¼ê¤ÎÂç³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç7°Ì¤ËÆþ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡¢»³粼¹¸Íµ¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¼ê¼ó¤«¤éÀè¤¬¤Ê¤¤»³粼¤µ¤ó¤â¹â¹»µå»ù¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²£»³Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡¢¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼¹¸Íµ Áª¼ê¡§
ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡ÈÎ¾¼ê¡É¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»ä¤«¤éÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£»³粼Áª¼ê¡¢ÂÇµå¤òÊá¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¤³¤³¤«¤éÉáÄÌ¤Ï±¦¼ê¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1²ó´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö´Ë¤Þ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡©
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
1²ó¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼ê¤Î·Á¤ò¥Ñ¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥°¥í¡¼¥ÖÈ´¤¯½Ö´Ö¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Á¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤ò¡¢¤·¤«¤âÁ´Â®ÎÏ¤ÇÊá¤ê¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
Áá²ó¤·¤Ë¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦Á´¤¯ÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ë°ÌÃÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
Éª¤Ç»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤Î¶á¤¯¤ÇÊá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶õ´Ö¤Î°Õ¼±¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ó¤Ê²£»³Áª¼ê¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£»³Áª¼ê¤Ï±¦¼ê·çÂ»¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤±¦¼ê¼ó¤«¤éÀè¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢MLBÄÌ»»87¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
ËÍ¤â¥¢¥Ü¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ë´õË¾¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Þ¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥Ü¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬¡Ö¾ã³²¼Ô¤À¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¤â¤Á¤í¤óËÍ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡Ö1¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¹â¹»Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤È¤¤â¡Ö1¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¾ã³²¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Éú¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤³¤È¤µ¤é¼«Ê¬¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¾ã³²¤¬¤¢¤ë¡¦¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ë¡¦¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤â¡¢ÆÃ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡ÖÊÒ¼ê¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö1¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÂ¦¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¶ø¤ä¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤Î¡ÈÇØ·Ê¡É¤É¤³¤Þ¤Ç¡©¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¡×¡Ö³èÌö¤ò¸«¤¿¤¤¡×
½÷À¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÉáÃÊ¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿²áÄø¤È¤«¤òÃÎ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
ÃËÀ¡Ê50Âå¡Ë
¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½ã¿è¤Ë¡Ê¶¥µ»¤ò¡Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÊý¤â¤«¤±¤é¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢°à½Ì¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²Ä°¥ÁÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
½÷À¡Ê60Âå¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÇØ·Ê¡Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤Æ¡¢ÎÞÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÊý¤¬Æþ¤ê¹þ¤á¤Æ³Ú¤·¤¤¡×
ÃËÀ¡Ê19ºÐ¡Ë
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤¦¤¤¤¦³èÌö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ß¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ß¤ì¤ë¡×
ÃËÀ¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì²á¤®¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¡Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó¡§
»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÌîµå¤ä¥¢¥á¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿½Å»ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÁª¼ê¤ÎÇØ·Ê¤ä´Ä¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÛÈ½¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤âÆüËÜ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ä´Ä¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÜ¿Í¤Î¿Í³Ê¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¸²½Åª¤Ê´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Áª¼ê¤Î¤¿¤á¡Ä²¿¤¬ºÇÁ±¡©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»³粼¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁª¼ê¤ÎÇØ·Ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¿¤À¡¢¡Ö¾ã³²¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò°·¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¡Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó¡§
¿´Íý³Ø¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Î¶¼°Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö½÷»Ò¤Ï¿ô³Ø¤¬¶ì¼ê¡×¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï²¿¡¹¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ºÇ½é¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤í¤¦¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤Ã¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤ó¤É¤ó¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ÎºÇÁ±¤Î·Á¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤ËÅö»ö¼Ô¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁÇÄ¾¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÅÁ¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤äÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÅÁ¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊóÆ»¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»³粼¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ¡¡»³粼Áª¼ê¡§
¤¿¤Àµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ËÜÅö¤Ë¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê¿ÍÊÁ¤ä¶¶ø¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤Ï
NEWS DIG¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼(¿ÍÊÁ¤ä¶¶ø)¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ÇÁª¼ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÉ¬Í×¡©
¡Ö¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ä52.2%
¡Ö½ã¿è¤Ë¶¥µ»¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ä10.1%
¡ÖºÇ¾®¸Â¤Ç¤è¤¤¡×¡Ä22.1%
¡Ö°ìÀÚÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ä12.2%
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä3.4%
¢¨8·î21Æü¸á¸å11»þ15Ê¬»þÅÀ
¢¨Åý·×³ØÅª¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¯À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï22Æü¸áÁ°8»þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
»³粼¹¸Íµ
Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Æþ¾Þ
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤±¦¼ê¤¬¤Ê¤¤¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹
Ãæ¼¼ËÒ»Ò
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¡¶µ°é¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
Ãø½ñ¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç»Ò°é¤Æ¡×
