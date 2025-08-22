ロックバンド「RADWIMPS」の野田洋次郎さんが2025年8月22日にXで、楽曲提供で制作するときに「この曲渡したくない」と感じる曲が、まれにあると告白した。さらに、3日ほど提供するかどうか躊躇った、具体的な曲のタイトルも明かした。

「渡すまで3日くらいためらった」

野田さんは8月22日、自身が楽曲提供した曲の再生画面をXに投稿。この曲は、Netflixで7月31日から独占配信されている、俳優・佐藤健さん主演のドラマ「グラスハート」の劇中歌「永遠前夜」。同ドラマに登場するバンド「TEN BLANK」の曲の1つだ。

「TEN BLANK」のアルバムは音楽配信サービスでも実際に公開されている。また、8月21日から「永遠前夜」のMVも公開された。

この曲の作詞・作曲を手がけた野田さんは22日にXで、「音楽をやっていて極たまに起きる現象」として、楽曲提供の際に「自分でも驚くような曲ができる」ことがあると説明。

続けて、野田さんは「一瞬、本気で『この曲渡したくないな、黙って自分のものにしてしまおうかな』という邪な自分が出てくる」と告白。そして、先述した「永遠前夜」でも感じたとし、「渡すまで3日くらいためらった」と明かした。

この投稿に対し、SNS上では、「泣きながら聴きました」「作ったご本人にとっても想いが強い曲だったんだ」「本当に本当に素晴らしい曲です」「素敵な曲をありがとう」「永遠前夜がこのアルバムで1番好き」「ここ最近で1番好きって言ってもいい曲」などの声が寄せられている。