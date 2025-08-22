モデル、タレントの土屋アンナ（41）が21日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前1時15分）に出演。モテたことが「全然ない」と語り、その理由についても話した。

MCの南海キャンディーズ山里亮太から「アンナさん、世の中のイメージで”サバサバ女子”に属していると思います？」と問われて「サバサバとも思っていないぐらいサバサバしてると思います。あんまり気にしないです」と語った。

山里は「その気にしないところがサバサバ…しかも今回は“モテ術”がリンクしたとき無敵になる」と問いかけると、アシスタント役の鈴木愛理も「ギャップが生まれやすいですよね」と同調した。同じくサバサバ女子としてゲスト登場したタレントゆうちゃみ（23）に「ウチら、モテるってこと？」と笑いながら話しかけた。山里は「まだ、モテたい？」と2人に振ると、ゆうちゃみは「モテたい」と答えた。

すると土屋は「モテたこと全然ない」と過去にモテた経験がないと返して「本当に友だちで終わっちゃう」と続けた。

そこで山里が「アンナさんは『この人好きかも』って時に、どうアプローチする？」と尋ねてきた。土屋は「めっちゃ好きだから飲みに行こう、って言っちゃうんだよ」と答えた。山里は「あ〜」と納得したあとで「直球だ！」と叫んだ。土屋は「めっちゃカッコいい、めっちゃ好き、飲み行こうって」と話した。山里は「そうなると男性はときめくのかな」と投げ掛けると土屋は「ときめかないですよね。無理矢理ですよね」とモテない理由について話した。