¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¹â¶¶Íõ¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï°ìÀïÉ¬¾¡¤Î¹½¤¨¡ªÍ½Áª¤Ï¡Ö³Î¼Â¤ËÆÍÇË¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ïà°ìÀïÉ¬¾¡á¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡£¹·î³«Ëë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅÔÆâ¤Ç¹ç½É¤ò´º¹ÔÃæ¡££²£²Æü¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Á°¾¥Àï¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ö£Î£Ì¡Ë¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£¡Ö£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼è¤ì¤Æ¤¿¤¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀï¤¨¤Æ¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï£±¤Ä¥×¥é¥¹¤ÊÉôÊ¬¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ØÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¹¤®¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ½Áª¤«¤éÀª¤¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï³Î¼Â¤ËÆÍÇË¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤¥Ð¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿£±£¹£·£´Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ø¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¡Ê£Ö£Î£Ì¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¡Ë£±¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤¿¾õ¶·¤Ï°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡££Ö£Î£Ì¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£