¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£àÉÔ¸øÊ¿È¯¸Àá¤ò¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤¬µ¿Ìä»ë¡Ö¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¡ÖÉÔ¸øÊ¿È¯¸À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ£Æ£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¡Ê£µ£´¡á¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥×¥êÁ°¤ËÆ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï£¹Ç¯¤â¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥Þ¥·¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¢¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ïµ¿Ìä»ë¤·¡Ö¥Þ¥·¥ó¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¤â¤¦£´¡¢£µÇ¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ½½Ê¬¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤ÏÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤òµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ïº£¡¢¼«Ê¬¤¬½½Ê¬¤ËÂ®¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡Ê¥·¥ã¥ë¥ë¡Ë¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÊÂ¤ó¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤Î¤â¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿¿¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁö¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£