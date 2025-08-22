ジェリービーンズグループ<3070.T>がプラスに転じ一時前日比２３円高の２７４円に上昇する場面があった。午後２時３０分ごろ、国内最大級の総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」を主催するドリームファクトリーワールドワイド（東京都港区）と戦略的パートナーシップを締結すると発表しており、好材料視された。



今回のパートナーシップ締結は、ＲＩＺＩＮが持つ熱量の高いファンコミュニティーと、ジェリビンズの持つトレンド発信力・デザイン力を組み合わせることで、スポーツとファッションを融合した新しいブランド体験を創出するのが狙い。限定コラボ商品の企画・販売やデジタルコンテンツの制作、ファン参加型企画の展開などを予定している。なお、２６年１月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS